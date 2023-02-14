Çin Kızılhaç Derneği'nin Gönderdiği Deprem Yardımı Yüklü İkinci Uçak Suriye'ye Ulaştı

Çin Kızılhaç Derneği'nin (RCSC) Suriye'deki depremzedelere acil durum malzemeleri sağlamak üzere uçakla gönderdiği yardımların ikinci partisi, Pazartesi günü ülkeye ulaştı.

SES 1 (Arapça): SHİ HONGWEİ, Çin'in Şam Büyükelçisi:

"Bu uçağı Çin Kızılhaç Derneği gönderdi. Gelen insani yardım, Suriyelilerin ihtiyacı olan kışlık giysiler, teçhizat, ilaç gibi malzemeleri içeriyor. Bunların 10.000 kişi için yeterli olacağını düşünüyorum. Gelecekte partiler halinde daha fazla insani yardım gönderilecek."

Çin Büyükelçisi ayrıca ABD ve Batı'yı, depremin vurduğu Suriye'ye yapılan yardım akışını kolaylaştırmak için bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

SES 2 (Arapça): SHİ HONGWEİ, Çin'in Şam Büyükelçisi:

"Büyük bir deprem Suriye'yi vurdu ve büyük bir insani felakete yol açtı. Başta ABD ve Batı olmak üzere uluslararası toplumu, Suriye'ye insani yardım yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla bu ülkeye uygulanan tek taraflı yaptırımları kaldırmaya çağırıyoruz."

Çin Kızılhaç Derneği, acil tıbbi malzemelerden oluşan yardımın ilk partisini Perşembe günü uçakla Suriye'ye göndermişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre depremlerde hükümet ve isyancıların elindeki bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 5.300 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Cuma günü yaptığı açıklamada depremlerin Suriye'de 5,3 milyon kişiyi evsiz bıraktığını bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Şam'dan bildiriyor. (XHTV)