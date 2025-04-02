Çin Kızılhaç Derneği, Myanmar Depremi İçin Yardım Gönderdi

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği'nin ilk parti yardım malzemeleri Myanmar'da meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Mandalay kentine ulaştı.

Çarşamba günü gönderilen malzemeler arasında çadır, battaniye, katlanır yatak ve etkilenen haneleri desteklemek için kullanılacak aile kitleri gibi 4.900'den fazla yardım malzemesi bulunuyor. Myanmar Kızılhaçı bu malzemeleri, daha önce Myanmar'a ulaşmış olan ve barınma yerlerinin kurulmasına da yardımcı olan Çin Kızılhaç Derneği kurtarma ekibinin yardımıyla dağıtacak.

Çin Kızılhaç Derneği 28 Mart'taki ölümcül depremin ardından acil durum fonu olarak acilen 1,5 milyon yuanlık (yaklaşık 208.900 ABD doları) bir bağışta bulundu, felaketten etkilenen bölgeye yardım malzemeleri gönderdi ve insani yardım operasyonları yürütmek üzere merkez üssüne bir kurtarma ekibi konuşlandırdı.

Şu anda Mandalay'da 15 Çin Kızılhaç Derneği kurtarma görevlisi arama-kurtarma operasyonları yürütüyor ve ihtiyaç sahiplerine tıbbi yardım ve psikolojik destek sağlıyor.