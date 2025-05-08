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Çin Kızılhaç Derneği, 100.000 Kişilik Uzman Ekip Oluşturdu

Çin Kızılhaç Derneği, 100.000 Kişilik Uzman Ekip Oluşturdu
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Çin Kızılhaç Derneği, afet durumları için 1.000'i aşkın uzman ekipten oluşan yaklaşık 100.000 kişilik bir kurtarma organizasyonu kurdu. Ekipler, afet yardımı, tıbbi destek ve psikolojik yardım gibi alanlarda görev yapacak.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

Çin Kızılhaç Derneği, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında acil kurtarma görevleri için yaklaşık 100.000 kişiden oluşan 1.000'i aşkın uzman ekip kurduğunu duyurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

"Çin Kızılhaç Derneği, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında acil kurtarma görevleri için yaklaşık 100.000 kişiden oluşan 1.000'i aşkın uzman ekip kurduğunu duyurdu.

Bu ekipler; afet yardımı, tıbbi destek, su temini yönetimi, halk sağlığı hizmetleri, acil ulaşım, psikolojik destek, arama-kurtarma ve suda kurtarma operasyonları olmak üzere sekiz alanda görev yapacak. "

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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