Çin Kızılhaç Derneği, 100.000 Kişilik Uzman Ekip Oluşturdu

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

Çin Kızılhaç Derneği, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında acil kurtarma görevleri için yaklaşık 100.000 kişiden oluşan 1.000'i aşkın uzman ekip kurduğunu duyurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

"Çin Kızılhaç Derneği, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında acil kurtarma görevleri için yaklaşık 100.000 kişiden oluşan 1.000'i aşkın uzman ekip kurduğunu duyurdu.

Bu ekipler; afet yardımı, tıbbi destek, su temini yönetimi, halk sağlığı hizmetleri, acil ulaşım, psikolojik destek, arama-kurtarma ve suda kurtarma operasyonları olmak üzere sekiz alanda görev yapacak. "

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)