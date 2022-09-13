Çin, Kitlesel Girişimcilik ve İnovasyon Haftasını Başlatmaya Hazırlanıyor

HEFEİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin, 15-21 Eylül'de ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de ulusal bir kitlesel girişimcilik ve inovasyon haftası gerçekleştirecek. Her sene gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl düzenlendiği ana mekan olan Hefei'nin yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "İnovasyon canlılığı teşvik eder, girişimcilik istihdam yaratır" temalı etkinlik kapsamında kitlesel girişimcilik ve inovasyondaki başarıları sergilemek için ülke genelinde hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak yaklaşık 1.000 faaliyet gerçekleştirileceği kaydedildi. Girişimciler için bir teşhir platformu sağlamak ve girişimcilik ile yenilik için elverişli bir iş ortamı yaratmak amacıyla ülkenin dört bir yanından seçilen 160'ın üzerinde örnek proje Hefei'de sergilenecek. Hefei'de internet üzerinden canlı yayınlanacak etkinliklerin yanı sıra yüksek kaliteli girişimcilik, inovasyon ve yatırımcılıkla ilgili zirveler de düzenlenecek. Hefei son yıllarda kentteki iş ortamını girişimciler ve inovasyona uygun hale getiriyor. Kent, aynı zamanda 4.578 ulusal düzeyde yüksek teknoloji şirketine de ev sahipliği yapıyor.