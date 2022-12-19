Çin, Kış Soğuklarına Karşı Evleri Sıcak Tutmak İçin İlave Önlemler Aldı

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin, soğuk hava dalgaları ve küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında ev ve fabrikalar için bol miktarda elektrik, gaz ve ısıtmayı garanti etmek için enerji arzını artırıyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bir evde ısınma tertibatını tamir eden bir görevli, 20 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin, soğuk hava dalgaları ve küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında ev ve fabrikalar için bol miktarda elektrik, gaz ve ısıtmayı garanti etmek için enerji arzını artırıyor.

Ulusal Enerji İdaresi'ne (NEA) göre Çin, 2022'nin ilk 11 ayında yıllık yüzde 9,7 artışla tüm zamanların en yüksek miktarı olan 4,09 milyar ton kömür üretti.

Kömür üretimindeki bu artış, ilk 15 günde ortalama günlük üretimin 12 milyon tonun üzerine çıktığı Aralık ayında da devam etti.

NEA'nın açıkladığı veriler, 1-15 Aralık tarihleri arasında Çin'in önde gelen santrallerindeki kömür stoklarının 24 günlük enerji tüketimini karşılamaya yetecek düzeyde olduğunu gösteriyor.

Ocak-Kasım döneminde Çin'in ham petrol üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 188 milyon tona ulaştı. 197,4 milyar metreküp olarak gerçekleşen doğalgaz üretimindeki yıllık artış ise yüzde 6,4 oldu.

Ekim sonu itibarıyla Çin'in toplam kurulu enerji üretim kapasitesi yıllık yüzde 8,3 artarak 2,5 milyar kilovata çıktı. Hidroelektrik, rüzgar enerjisi, fotovoltaik ve diğer yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin, bu toplam içindeki yeri 1,12 milyar kilovat seviyesinde bulunuyordu.

Çin'de LNG'nin yurtiçi spot işlem fiyatı uluslararası seviyenin çok altında bulunuyor. 14 Aralık itibarıyla Shanghai Petrol ve Gaz Borsası'nda LNG'nin metreküp işlem fiyatı 5,6 yuan iken Kuzeydoğu Asya'daki spot fiyat metreküp başına 10,1 yuana eşdeğerdi.

Çin'in meteoroloji idaresi Pazar günü soğuk hava dalgası için verdiği mavi alarmı yineledi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre Pazar gününden Çarşamba sabahına kadar Çin'in güney ve orta kesimleri soğuk havanın etkisine girecek ve bölgede gözlenen en düşük sıcaklıklar yıllık ortalamalarının 5 ila 7 santigrat derece altına inecek.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) bir açıklama yaparak enerji tüketiminde yaşanacak zirvelere karşı hazır olmak için hükümetin kömür, doğalgaz ve elektrik için kapsamlı ve tamamlayıcı acil durum enerji dağıtım mekanizmasını iyileştireceğini söyledi.

NDRC açıklamasında, kömür ve elektrik üretimi için orta ve uzun vadeli sözleşmelerin imzalanması ve uygulanmasını organize etmek, nükleer enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi üretim potansiyelinden faydalanmak ve bölgeler arası iletim kanallarını kullanmak için çabaların artırılacağı kaydedildi.