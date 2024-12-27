Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı

Kırgızistan'da, Orta Asya'nın ulaşım ve ticaret alanında stratejik konuma sahip olacak Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu hattının Kırgızistan'daki bölümünün temeli, ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesindeki Toş-Kutçu köyünde atıldı.

Temel atma törenine, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Hocayev katıldı.

Caparov, yaptığı konuşmada, demir yolunun inşasının, bölgenin ulaşım altyapısının gelişmesinde yeni dönem başlatacak tarihi bir olay olduğunu belirterek, "Bu demir yolu, malların Çin'den Kırgızistan'a, ayrıca Türkiye dahil Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine ve ayrıca Avrupa Birliği'ne ulaştırılmasını sağlayacak." dedi.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun sadece bir ulaşım koridoru değil, Doğu ve Batı ülkelerini birbirine bağlayacak önemli bir stratejik köprü olduğunu vurgulayan Caparov, demir yolu inşasının hayata geçmesiyle Doğu ve Batı halkları arasındaki etkileşimin güçleneceğine ve Büyük İpek Yolu'nun tarihi ruhunun yeniden canlandırılacağına inandığını dile getirdi.

Caparov, bu yeni rota sayesinde Kırgızistan'ın ihracat imkanlarının genişleyerek önünün Çin ve Avrupa gibi büyük dünya pazarlarına açılacağını kaydederek, "Kırgızistan Cumhuriyeti adına, bu önemli projeyi hayata geçirme niyetleri, katkıları ve sürekli destekleri için ortaklarımız Çin ve Özbekistan'a derin şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinde işbirliği anlaşması, Çin, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında 6 Haziran'da Çin'in başkenti Pekin'de imzalanmıştı.