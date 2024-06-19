Üye Girişi
Haberler

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi Kanun Teklifi Onaylandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Meclisi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu projesi anlaşmasına dair kanun teklifini onayladı. Proje, Güneydoğu, Batı Asya ve Orta Doğu ülkelerinin pazarına erişim sağlayacak ve Kırgızistan ekonomisine olumlu etki yapacak.

Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu projesi anlaşmasına dair kanun teklifi Kırgızistan Meclisi tarafından onaylandı.

Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev'in başkanlığında toplanan 90 sandalyeli Meclis Genel Kurulunda Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu projesi anlaşmasına dair kanun teklifi görüşüldü.

Genel Kurula teklifi sunan Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Irısbek Bariyev, "Kanun taslağı, Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu'nun inşaatı projesinin pratik uygulamasının başlatılmasına olanak sağlayacak." dedi.

Bariyev, "Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu projesi Güneydoğu, Batı Asya ve Orta Doğu ülkelerinin pazarına erişim sağlayacak. Bu rota, malların Çin'den Kırgızistan'a, ayrıca Türkiye dahil Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine ve ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) teslim edilmesini sağlayacak." diye konuştu.

Milletvekili Gulya Kojokulova, Kırgızistan ekonomisinin gelişmesine olumlu etki yapacak kanun teklifini desteklediklerini söyledi.

Görüşmelerin ardından, 6 Haziran'da Çin'in başkenti Pekin'de, Çin, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında imzalanan Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu projesi anlaşmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Orta Asya'da asrın projesi olarak görülen ve Çin ile Orta Asya'yı, Avrupa'ya bağlayacak söz konusu projenin bu yılın sonuna başlayacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kırgızistan Özbekistan Orta Doğu Ulaşım Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri 'İntihar etti' olmuş

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş

 AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

 Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım

Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hırvatistan Arnavutluk maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hırvatistan Arnavutluk EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 20 Haziran Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 20 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Çanakkale'de orman yangını! Orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını mı çıktı? 2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? A Milli Takım maç takvimi! Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? #9917 A Milli Takımı kaçıncı sırada? A Milli Takımı F Grubu'nda kaç puan topladı? 19 HAZİRAN BURÇ YORUMU Burçları neler bekliyor? AŞK, EVLİLİK, KARİYER, PARA TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇINDAN KARELER #9917 Türkiye- Gürcistan maçı anlık görüntüler! TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI CANLI ANLATIM Türkiye- Gürcistan maçı kaç kaç? Eylem Tok ve oğlunun duruşması ne zaman? ABD'deki duruşma neden ertelendi?
TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title