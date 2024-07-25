Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu İçin Ortak Şirket Kuruluyor

Kırgızistan Devlet Demir Yolları Kurumu Başkan Yardımcısı Abdes Anarbekov, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demir yolu inşaat projesiyle ilgili ortak şirketin kurulması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile düzenlenen basın toplantısında, Anarbekov, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demir yolu inşaat projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anarbekov, 7 Haziran'da Çin-Kırgızistan- Özbekistan devlet demir yolları kurumlarının yöneticilerinin, söz konusu projenin hayata geçirilmesi için yol haritasını belirlediğini kaydetti.

Çin, Kırgızistan ve Özbekistan devlet demir yolları kurumlarından oluşturulan çalışma grubu üyelerinin Bişkek'te bir araya geldiğini belirten Anarbekov, "Demir yolu inşaat projesini hayata geçirecek 3 ülkenin temsilcisinin katılımıyla ortak bir şirketin kurulması için çalışmalar başladı." dedi.