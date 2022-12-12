Çin Kimyasal Gübre Yerine Organik Gübre Kullanımını Artıracak Güncel Haberler BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin, yeşil tarımı desteklemek üzere organik gübre kullanımını artıracak ve kimyasal gübre kullanımını azaltacak. BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin, yeşil tarımı desteklemek üzere organik gübre kullanımını artıracak ve kimyasal gübre kullanımını azaltacak. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan planlara göre 2025 yılına kadar organik gübre kullanılan arazi oranı 5 yüzde puandan fazla artırılacak. Bakanlık; pirinç, buğday, mısır ve diğer önemli tahıllarda kullanılan kimyasal böcek ilaçlarının yoğunluğunun, 2016-2020 dönemine göre yüzde 5 azaltılacağını belirtti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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