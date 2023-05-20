Çin, Kazakistan'a 100 Adet Akıllı Ağır Hizmet Kamyonu İhraç Etti

SAIC Hongyan Otomotiv Şirketi tarafından Çin'in Chongqing şehrinde üretilen toplam 100 adet akıllı ağır hizmet kamyonu yakın zamanda Kazakistan'a teslim edildi.

Şirket, akıllı ağır hizmet kamyonlarını Orta Asya'ya ilk kez toplu olarak ihraç etti.

SES 1 (Çince): LİU YU, Genel Müdür, Orta Asya/Rusya Satış ve Servis Merkezi, SAIC Hongyan

"Bu satın alma siparişi, Kazakistan'ın doğu ve batı bölgeleri arasında uzun mesafe taşımacılığı için özelleştirilmiş uzun mesafe çekici kamyonları içeriyor. Toplamda 100 kamyon var."

SES 2 (Çince): LİU YU, Genel müdür, SAIC Hongyan Orta Asya/Rusya Satış ve Servis Merkezi

"Şu anda beş Orta Asya ülkesinin her birine ulaştık. Kazakistan'da bir ofis kurduk ve burada düzenli personelimiz var. Satış elemanları, yerel distribütörler ile birlikte pazara giriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)