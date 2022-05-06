Çin-Kazak Petrokimya Projesinin İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

NUR-SULTAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Petrol zengini Kazakistan, onlarca yıldır petrokimya endüstrisini inşa etmenin hayalini kurdu. Bir Çin firması da bu hayali gerçeğe dönüştürmeye yardım ediyor. Kazakistan'ın batısındaki Atyrau Bölgesi'nde, Çin Ulusal Kimya Mühendisliği Grubu tarafından inşa edilen ülkenin en büyük petrokimya kompleksinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kompleks tamamlandığında, Kuşak ve Yol İnisiyati ile Kazakların önerdiği Parlak Yol ekonomi politikasının uyumu açısından bir pilot proje olacak.

Kazakistan ile Çin arasındaki kilit bir işbirliği projesi olarak bu kompleks, makine mühendisliği, tıp ve elektrik mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan bir hammadde olan polipropileni yılda 500.000 tona kadar üretecek. Projeyi geliştiren ve işleten Kazakistan Petrokimya Endüstrileri, Nisan ayında yayınladığı basın açıklamasında, burada 65'in üzerinde farklı tipte polipropilen üretileceğini bildirdi.

Bazı Kazak sanayi operatörleri yerel basına, bu projenin Kazakistan'ın kimya endüstrisi için yeni olasılıklar yaratacağını ve endüstriyel gücünü artıracağını söyledi. Yaklaşık 1,79 milyar ABD doları değerindeki sözleşme ile 2018 yılında inşaatına başlanan proje, deneme üretim aşamasına geçmek üzere. Montaj işlerinden sorumlu müdür Ma Jun, Xinhua'ya inşaat sahasına ilk geldiğinde, yalnızca deve dikenlerinin yetiştiği sonsuz çorak alkali arazi gördüğünü söyledi. Dört yıldır devam etmekte olan proje, Kovid-19 sıkıntılarına rağmen yolunda ilerliyor.

Proje müdür yardımcısı Zhang Yuewei, "Pandeminin ortalığı kasıp kavurduğu zamanda herkes, kapalı yönetim altında sıkı pandemi önlemlerine uyarken görevini yaptı" dedi. Bu arada Beijing'deki genel merkez, işin yeniden başlaması için 1.000'den fazla Çinli işçiyi charter uçuşlarıyla Atyrau'ya geri gönderdi. Halihazırda şekillenmiş projenin bu yılın sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Zhang'a göre, Şubat 2022'ye kadar projede 180.000 metreküp beton dökümü, 30.000 ton çelik yapı kurulumu ve 1.000 adet malzeme setinin montajı tamamladı. Ma, şimdiye kadar 40'tan fazla yerel taşeronun projede yer aldığını ve 3.000'den fazla yerel iş sağlandığını söyledi. Çin ekibi, yerel ortaklarla yakın işbirliği yaparak ilgili güçlü yönlerini kullanmalarına olanak sağladı. Çinli mühendisler ayrıca Kazak meslektaşlarına Çin teknolojisi konusundaki uzmanlıklarını ve yönetim kavramlarını gösterdi.

Xinhua / Güncel