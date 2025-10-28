Haberler

Çin, Katar'ın Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne Destek Veriyor

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne aktif destek verdiklerini belirtti. Zirve, Çin ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirecek önemli bir etkileşim sağlayacak.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Katar'ın 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasına aktif destek verdiklerini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, "Uluslararası toplumun geri kalanıyla birlikte küresel sosyal kalkınmaya yeni bir ivme kazandırmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmeye hazırız" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Kuveyt'i ziyaret edecek. Han, 3-5 Kasım tarihleri arasında da davet üzerine, Katar'da düzenlenecek 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılacak.

Gezinin Çin ile Ortadoğu ülkeleri arasında önemli bir üst düzey etkileşim olacağını kaydeden Guo, Han'ın ilgili taraflarla ikili ilişkiler ve karşılıklı ilgi alanlarına giren konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

Suudi Arabistan'ın kapsamlı stratejik ortakları, Kuveyt ve Katar'ın da stratejik ortakları olduğuna dikkat çeken Guo, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2022 yılının sonunda Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunduğunu ve 1. Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne ve 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ne katıldığını hatırlattı.

Guo, "O zamandan bu yana Çin'in Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar ile ilişkileri kayda değer ilerleme kaydetti. Çin, bu üç ülke ile karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırdı. Tatbiki işbirliği sayesinde çeşitli alanlarda verimli sonuçlar elde edildi. Halklar arası ve kültürel etkileşim arttı. Çin, bölgesel ve uluslararası meselelerde bu üç ülke ile sağlam iletişim ve koordinasyon kurdu" dedi.

