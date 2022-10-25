Çin, Karşılıklı Saygı ve Fayda Çerçevesinde İngiltere ile İşbirliği Yapmayı Umuyor

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin İngiltere ile karşılıklı saygı ve fayda temelinde ikili ilişkileri doğru yolda ilerletmek için birlikte çalışmayı umduğunu belirtti.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin İngiltere ile karşılıklı saygı ve fayda temelinde ikili ilişkileri doğru yolda ilerletmek için birlikte çalışmayı umduğunu belirtti.

Wang açıklamayı, olağan basın toplantısında, İngiltere'nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanıp, Liz Truss'ın yerine başbakan olmasının ardından yaptı.

"Çin'in, Çin-İngiltere ilişkilerini geliştirme konusundaki tutumu tutarlı ve nettir" diyen Wang, ikili ilişkileri sürdürme ve geliştirmenin hem Çin hem de İngiltere'nin ortak sorumluluğu olduğunu ve iki halkın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.