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Çin, Karbondioksit Emisyonlarını Düşürmeyi Hedefleyen Pilot Kentleri ve Sanayi Parklarını Açıkladı

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Çin hükümeti, 2030 itibarıyla nihai zirve noktasına ulaşacak karbondioksit emisyonlarının düşüşünü hedefleyen ilk pilot kentlerin ve yüksek teknolojili sanayi kalkınma parklarının listesini açıkladı. Listede 25 pilot kent ve 10 yüksek teknolojili sanayi kalkınma parkı yer alıyor.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin hükümeti, 2030 itibarıyla nihai zirve noktasına ulaşacak karbondioksit emisyonlarının düşüşünü hedefleyen ilk pilot kentlerin ve yüksek teknolojili sanayi kalkınma parklarının listesini Çarşamba günü yayımladı.

Çin'in en üst düzey ekonomi planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada listenin, hükümetin 2030 itibarıyla nihai zirve noktasına ulaşacak karbon emisyonlarını düşüşe geçirmeye yönelik eylem planı kapsamında ilan edildiğini, ayrıca ilgili bölgelerdeki kent ve parkların gönüllülük beyanları ile eyalet yönetimleri ve komisyonun değerlendirmeleri temel alınarak belirlendiğini bildirdi.

Listede yer alan 25 pilot kent şöyle: Zhangjiakou, Tangshan, Chengde, Taiyuan, Erdos, Baotou, Shenyang, Dalian, Heihe, Yancheng, Hangzhou, Huzhou, Bozhou, Qingdao, Yantai, Xinxiang, Xinyang, Xiangyang, Shiyan, Changsha, Xiangtan, Guangzhou, Shenzhen, Yulin ve Karamay.

Duyuruya göre listeye dahil edilen 10 yüksek teknolojili sanayi kalkınma parkı ise Changzhi, Chifeng, Harbin, Suzhou, Nanjing, Hefei, Dezhou, Zhaoqing, Xixian Yeni Bölgesi ve Kuqa kentlerinde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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