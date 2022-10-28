Çin Karbon Emisyonu Hesaplama Sistemi Kurulmasını Hızlandıracak

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre bakanlık, karbon emisyonlarının hesaplanması için birleşik ve standart hale getirilmiş bir ulusal sistemin kurulmasını hızlandıracak.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre bakanlık, karbon emisyonlarının hesaplanması için birleşik ve standart hale getirilmiş bir ulusal sistemin kurulmasını hızlandıracak.

Bakanlık yetkililerinden Li Gao düzenlediği basın toplantısında, hesaplamada sektörlere, şirketlere ve kilit önem taşıyan ürünlere odaklanacak olan bakanlık ve ilgili departmanların, ayrıca bir sera gazı listesi oluşturacağını söyledi.

Li, Çin'in yeşil dönüşümü sürecinde geçen yıl Temmuz ayında açılan ulusal karbon ticareti piyasasının düzgün biçimde işlediğini, yapı ve kurallarının oluşturulduğunu ve beklentileri karşıladığını kaydetti.

Yetkili, 21 Ekim itibarıyla pazarın toplam işlem hacminin 8,58 milyar yuana (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı.

Li, bakanlığın veri kalitesi yönetimini hızlandıracağını, pazarın işlevlerini güçlendireceğini ve pazarın gelişmesine yardımcı olmak için ülkenin sertifikalı emisyon azaltma mekanizmasını optimize edeceğini de sözlerine ekledi.

Çin, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarmak ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etmek için çaba göstereceğini açıklamıştı.