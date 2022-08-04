Çin, Karasal Ekosistem Karbon İzleme Uydusunu Başarıyla Fırlattı - Haberler

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Çin, Karasal Ekosistem Karbon İzleme Uydusunu Başarıyla Fırlattı

Çin, Karasal Ekosistem Karbon İzleme Uydusunu Başarıyla Fırlattı

TAİYUAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin, bir karasal ekosistem karbon izleme uydusunu ve başka iki uyduyu Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlattı.

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TAİYUAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin, bir karasal ekosistem karbon izleme uydusunu ve başka iki uyduyu Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlattı. Uydular, Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle 11.08'de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi. Karbon izleme uydusu esas olarak karasal ekosistem karbon izleme, karasal ekoloji ve kaynakların araştırılması ve izlenmesi, büyük ulusal ekolojik projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılıyor. Uydu aynı zamanda çevre koruma, ölçme ve haritalama, meteoroloji, tarım ve afet azaltma gibi alanlarda operasyonel destek ve araştırma hizmetleri de sağlayacak. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 430. görevi oldu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanxi Pekin Güncel Haberler

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