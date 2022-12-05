Çin, Kara Toprağı Korumak İçin Tarım Teknolojisini Geliştiriyor

Çin'in kuzeydoğu eyaletleri Heilongjiang, Jilin ve Liaoning ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin bazı bölgelerinde bulunan kara toprak veya diğer ismiyle çernezyom toprağı, ülkenin toplam tahıl üretiminin yaklaşık dörtte birini gerçekleştiriyor ve Çin'in gıda üretimi açısından büyük önem taşıyor.

Çin'in kuzeydoğu eyaletleri Heilongjiang, Jilin ve Liaoning ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin bazı bölgelerinde bulunan kara toprak veya diğer ismiyle çernezyom toprağı, ülkenin toplam tahıl üretiminin yaklaşık dörtte birini gerçekleştiriyor ve Çin'in gıda üretimi açısından büyük önem taşıyor.

Çin'in "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang eyaletindeki tipik kara toprak alanı, yaklaşık 10,4 milyon hektar. Bu da Çin'in kuzeydoğusundaki toplam kara toprak alanının yüzde 56,1'ini oluşturuyor.

Ancak aşırı ıslahın toprağın besin maddelerini aşındırması ve toprağın çernezyom tabakasının incelmesi, Çin'in ekolojik güvenliği ve sürdürülebilir tarımsal gelişimi için tehdit oluşturuyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda son yıllarda giderek artan modern tarım teknolojisi ve teçhizat kullanımı ile kara toprağın daha iyi korunması, tahıl üretiminin artmasına ve gıda güvenliğinin korunmasına yardımcı oldu.

SES 1 (Çince): JİN LİJUN, Beidahuang Grubu Qixing Şubesi Tarımsal Teknoloji Genişletme Merkezi Laboratuvarı Müdür Yardımcısı:

"Geçen birkaç yılda kara toprağı korumak için toprak testi ve formüle edilmiş gübreleme ile ağır metal içerik testi gibi teknik önlemler aldık. Bu önlemlerin uygulanmasıyla, gübreleri daha bilimsel şekilde kullanabilir, böylelikle de kara toprağın verimliliğini etkin şekilde artırabilir ve tahıl üretim kapasitesini iyileştirebiliriz."

SES 2 (Çince): WANG XİAOQİNG, Beidahuang Grubu'nun 8511 çiftliğindeki Toprak ve Gübre Test Merkezi Müdürü:

"Hedeflenen toprak testi ve formüle edilmiş gübreleme, toprak testlerine dayalı olarak farklı ürünlere özel gübre formüllerinin uygulanmasına yardımcı oluyor, bu da gübrelerden daha iyi yararlanılmasını mümkün kılıyor, maliyetten tasarruf sağlıyor ve karı artırıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)