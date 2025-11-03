Çin, Kanada'ya Grup Turu Hizmetlerini Yeniden Başlatıyor

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, seyahat acenteleri aracılığıyla Kanada'ya gidecek Çin vatandaşları için grup turu hizmetlerini yeniden başlatma kararı aldıklarını söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu kararın, Çin vatandaşlarının yurtdışı seyahat taleplerinin ve ilgili adreslerin turizm ortamının kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti.

Mao, atılan bu adımla Çin ile Kanada arasındaki halklar arası etkileşimin daha da güçlenmesinin ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun gelişmesinin beklendiğini ifade etti.

Mao, "Halklar arası etkileşimleri kolaylaştırmak üzere Kanada'yla işbirliği yapmaya hazırız ve Kanada'nın da Çinli turistlere güvenli ve konforlu bir ortam sağlamak üzere bizimle orta noktada buluşmasını temenni ediyoruz" dedi.