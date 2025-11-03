Haberler

Çin, Kanada'ya Grup Turu Hizmetlerini Yeniden Başlatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, seyahat acenteleri aracılığıyla Kanada'ya gidecek Çin vatandaşları için grup turu hizmetlerini yeniden başlattığını açıkladı. Bu adım, iki ülke arasındaki halklar arası etkileşimi artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, seyahat acenteleri aracılığıyla Kanada'ya gidecek Çin vatandaşları için grup turu hizmetlerini yeniden başlatma kararı aldıklarını söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu kararın, Çin vatandaşlarının yurtdışı seyahat taleplerinin ve ilgili adreslerin turizm ortamının kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti.

Mao, atılan bu adımla Çin ile Kanada arasındaki halklar arası etkileşimin daha da güçlenmesinin ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun gelişmesinin beklendiğini ifade etti.

Mao, "Halklar arası etkileşimleri kolaylaştırmak üzere Kanada'yla işbirliği yapmaya hazırız ve Kanada'nın da Çinli turistlere güvenli ve konforlu bir ortam sağlamak üzere bizimle orta noktada buluşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.