Çin, Kanada ve Avustralya Gemilerine Karşı Teyakkuzda

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, Kanada ve Avustralya savaş gemileri Taiwan Boğazı'ndan geçerken, ordunun yüksek teyakkuzda olduğunu, ayrıca ulusal egemenlik ve güvenlik ile bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla korumak için topyekün hazır olduğunu söyledi.

Shi açıklamayı cumartesi günü, söz konusu ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine ilişkin soru üzerine yaptı.

Kanada'ya ait Quebec fırkateyni ile Avustralya'ya ait Brisbane destroyerinin, cumartesi günü Taiwan Boğazı'ndan geçiş yaparak provokatif eylemlerde bulunduğunu söyleyen Shi, bu eylemlerin yanlış mesajlar verip bölgede güvenlik risklerini artırdığını ifade etti.

Sözcü, komutanlığın deniz ve hava kuvvetlerinin, Kanada ve Avustralya askeri gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan geçişini baştan sona yakından takibe alıp izlediğini ve gerekli etkili önlemleri aldığını söyledi.