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Çin, Kanada'nın Yargı Sürecine Müdahalelerini Kınadı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirterek, Çin'in uyuşturucu suçlarıyla ilgili dört Kanada vatandaşının idamını kınadı. Bakanlık sözcüsü, tüm ülkelerin uyuşturucu suçlarıyla mücadelede sorumluluğu olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kanada'nın hukukun üstünlüğü ruhuna saygı gösterip Çin yargısına müdahale etmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

Mao, perşembe günkü basın toplantısında Çin'in uyuşturucuyla ilgili suçlarla bağlantılı olarak 4 Kanada vatandaşını idam etmesini kınaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili suçlarla mücadelede tüm ülkelerin sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Mao, Çin'in hukukun üstünlüğüne saygı gösteren bir ülke olduğunu vurguladı. Hukuk karşısında herkesin uyruğuna bakılmaksızın eşit muameleye tabi tutulduğunu belirten Mao, Çin'in yargı makamlarının söz konusu davaları adil şekilde ele aldığını ve hukuka tam anlamıyla riayet ettiğini kaydetti. Mao ayrıca sanıkların yasal haklarının ve Kanada tarafının konsolosluk haklarının yasalar uyarınca tam olarak korunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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