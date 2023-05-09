Çin, Kanada'nın Shanghai Başkonsolosluğu'nda Görevli Diplomatı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kanada'nın Shanghai Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatın istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edildiğini bildirdi.

Kanada hükümetinin 9 Mayıs'ta Çin'in Toronto Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini söyleyen bakanlık sözcüsü, Çin'in olayı şiddetle kınadığını ve karşı çıktığını, Kanada'ya yönelik diplomatik girişim başlatarak durumu güçlü şekilde protesto ettiğini ifade etti.

Kanada'nın ilkesiz hamlesine karşılık olarak Çin'in de Kanada'nın Shanghai Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Jennifer Lynn Lalonde'u istenmeyen kişi ilan ettiğini belirten sözcü, diplomatın 13 Mayıs tarihine kadar Çin'den ayrılmasının istendiğini söyledi. Sözcü, Çin'in daha fazla karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.