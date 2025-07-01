Çin, Kanada'nın Hikvision'a Getirdiği Yasağı Kınadı

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Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada'nın Çinli Hikvision şirketinin faaliyetlerine son verme kararını eleştirerek, bu hamlenin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti. Kanada'nın ulusal güvenlik iddialarının şeffaf olmadığını vurgulayan bakanlık, Çinli işletmelerin haklarını koruyacak önlemler alacaklarını açıkladı.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Kanada'nın Çinli Hikvision şirketinin ülkedeki faaliyetlerine son verme kararından dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını ve buna kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, pazartesi günkü basın toplantısında Kanada tarafının, "ulusal güvenlik" bahanesiyle Hikvision'ın ülkedeki faaliyetlerine zorla son verdiğini ve Kanada hükümeti departmanlarının Hikvision ürünlerini satın almalarını ve kullanmalarını yasakladığını belirtti.

Kanada tarafının sözde ulusal güvenlik değerlendirmesi sürecinin şeffaflıktan yoksun olduğunu ve kesin olmayan sonuçlar doğurduğunu kaydeden sözcü bunun tipik bir ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletme eylemi olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Söz konusu hamle Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar vermekte, iki taraf arasındaki ticari işbirliğine yönelik güveni azaltmakta ve iki ülke arasındaki olağan ekonomik ve ticari ilişkileri sabote etmektedir" dedi.

Sözcü, Kanada'yı derhal hatalı eylemlerini düzeltmeye, ekonomik ve ticari konularda ulusal güvenlik kavramını siyasallaştırıp aşırı genişletmeye son vermeye ve Çinli işletmeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerin işletmelerinin Kanada'da yatırım yapıp faaliyette bulunmaları için açık, eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir ortama yaratmaya çağırdı.

Sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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