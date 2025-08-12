Çin, Kanada Kolza Tohumlarına Yönelik Anti-Damping Önlemleri Aldı

Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada'dan ithal edilen kolza tohumlarına yönelik başlattığı anti-damping soruşturmasında ön kararını açıkladı ve ithalatçılara yüzde 75,8 düzeyinde depozito ödemesi zorunluluğu getirdi.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada'dan ithal edilen kolza (kanola) tohumlarına yönelik başlattığı anti-damping soruşturmasında ön kararını açıkladı.

Soruşturma, 9 Eylül 2024 tarihinde başlatılmıştı.

Ön kararında ithal edilen Kanada menşeli kolza tohumlarının dampingli olduğunu, Çin'in iç sektörünün bundan maddi zarar gördüğünü ve damping ile maddi zarar arasında nedensel bağ bulunduğunu belirten bakanlık, söz konusu ithalatlara depozito şeklinde geçici anti-damping önlemleri uygulanmasına karar verdi.

Kolza tohumu ithalatçıları perşembe gününden itibaren Çin gümrük yetkililerine yüzde 75,8 düzeyinde depozito ödemekle yükümlü olacak.

