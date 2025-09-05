Çin, Kanada'dan İthal Kolza Tohumu İçin Anti-Damping Soruşturmasını Uzattı
Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada'dan ithal edilen kolza tohumuna yönelik anti-damping soruşturmasını karmaşıklık nedeniyle 9 Mart 2026 tarihine kadar uzattığını açıkladı. Soruşturma, 9 Eylül 2024'te başlamıştı.
BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada'dan ithal edilen kolza tohumuna yönelik devam eden anti-damping soruşturmasının süresini uzattı.
Bakanlığın internet sitesinde cuma günü yayımlanan açıklamada davanın karmaşıklığı nedeniyle ve yönetmelikler uyarınca soruşturmanın 9 Mart 2026 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
Kanada'dan yapılan kolza tohumu ithalatına yönelik anti-damping soruşturması 9 Eylül 2024 tarihinde başlatılmış ve bakanlık, 12 Ağustos 2025 tarihinde yayımladığı ön kararında söz konusu ithalata depozito şeklinde geçici anti-damping önlemleri uygulanacağını açıklamıştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel