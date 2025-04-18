Çin Kamu İktisadi Teşebbüsleri 2025'e Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in merkezi olarak yönetilen kamu iktisadi teşebbüsleri, çeşitli zorluklar ve risklere karşın 2025 yılına iyi bir başlangıç yaptı.

Ülkenin en üst düzey varlık düzenleyicisi olan Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu'nun cuma günü yaptığı açıklamada, merkezi kamu iktisadi teşebbüslerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2,6 trilyon yuan (yaklaşık 360,77 milyar ABD doları) katma değer, 646,27 milyar yuansa toplam kar elde ettiği belirtildi.

İlk çeyrekte bu teşebbüslerin gayrimenkul dahil sabit varlık yatırımları 851,3 milyar yuana ulaşırken, yükselmekte olan stratejik sektörlere yaptıkları yatırımlar da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,6 oranında arttı.

Açıklamada merkezi kamu iktisadi teşebbüslerine canlılığı artırmak ve ilerlemeye güç vermek amacıyla reform ve inovasyona destek olma çağrısında bulunuldu. Bilimsel ve teknolojik kazanımların üretici güçlere dönüştürülmesine hız verilmesinin önemini vurgulayan komisyon, kilit öneme sahip alanlara yönelik temel teknolojilerde atılımlar gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Komisyon, endüstriyel kalkınma kalitesini artırmak üzere merkezi kamu iktisadi teşebbüslerinin yeni teknoloji, ürün ve senaryoların büyük ölçekli uygulamalarını teşvik etmesi gerektiğine de dikkat çekti.