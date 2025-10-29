Haberler

Çin Kamu Holdinglerinin Karlılığı Yüzde 1,6 Düştü

Güncelleme:
Çin'de kamuya ait holdingler ve bağlı şirketlerin karları, 2025 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı. Gelirler ise yüzde 0,9 artış gösterdi.

Çin'de kamuya ait holdingler ve bağlı şirketlerin karları, yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 1,6 düştü.

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde, merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam geliri 61,33 trilyon yuan (8,64 trilyon dolar), toplam karı 3,17 trilyon yuan (450 milyar dolar) oldu.

Bu dönemde, gelirler yıllık bazda yüzde 0,9 artarken, karlılık yüzde 1,6 azaldı.

Şirketlerin borçlarının varlıklarına oranı da eylül sonu itibarıyla yüzde 65,2'ye ulaştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
500
