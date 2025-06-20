Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang, ABD'nin Çin Büyükelçisi ile Görüştü

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 19 Haziran 2025. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)