Çin Kamu Güvenliği Bakanı, Rusya Başsavcısı'yla Görüştü

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong (sağdan üçüncü), Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov (soldan üçüncü) ile bir araya geldi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)