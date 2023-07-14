Üye Girişi
Haberler

Çin Kamu Güvenliği Bakanı, Rusya Başsavcısı'yla Görüştü

Güncel Haberler

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong (sağdan üçüncü), Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov (soldan üçüncü) ile bir araya geldi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong (sağdan üçüncü), Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov (soldan üçüncü) ile bir araya geldi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Rusya Federasyonu Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title