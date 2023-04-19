Çin Kamu Güvenliği Bakanı, Interpol Genel Sekreteri'yle Görüştü

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çin'in başkenti Beijing'de Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekteri Jurgen Stock'la bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çin'in başkenti Beijing'de Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekteri Jurgen Stock'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Salı günü gerçekleşen görüşmede Wang, Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasının desteklenmesi ve küresel güvenlik ve kalkınmanın sürdürülmesine daha fazla katkı yapılmasında Interpol'le çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Çin'in Interpol'ün tek Çin ilkesine verdiği güçlü desteği büyük takdirle karşıladığını kaydeden Wang, Çin'in uluslararası suçlarla mücadele ve diğer alanlarda tatbiki ikili işbirliğini sürekli derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Stock ise Çin'in Interpol'e olan desteği için teşekkür ederek iki taraf arasında çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini sürekli olarak güçlendirmeyle istekli olduklarını dile getirdi.