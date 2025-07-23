Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı: Çin Dünyanın En Güvenli Ülkelerinden Biri

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Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Qi Yanjun, yaptığı açıklamada Çin'in dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu ve kamu güvenliği alanında önemli başarılar elde ettiğini belirtti. 14. Beş Yıllık Plan çerçevesinde, toplum güvenliğinin korunmasına yönelik çabaların ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Qi Yanjun, Çin'in dünyadaki en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Qi çarşamba günkü basın toplantısında 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) kamu güvenliği alanında elde edilen başarılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan yardımcısı, kamu güvenliği birimlerinin toplum güvenliğini kararlı şekilde koruyarak ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasına katkılar sağladığını vurguladı. Qi söz konusu çabalar sonucunda Çin'in dünyada en düşük cinayet oranlarından birine ve en düşük suç oranına sahip ve en az ateşli silah/patlayıcı olayının yaşandığı ülkeler arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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