Çin, Kamboçya ve Tayland Arasındaki Ateşkes Anlaşmasını Destekliyor

Çin, Kamboçya ile Tayland arasında 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Kamboçya ile Tayland arasında varılan mutabakata dair "iki ülke arasında sağlanan anlayışın kalıcı barış için önemli bir zemin oluşturduğunu" belirtti.

Sözcü, iki ülke sınır hattındaki gerilimin azalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bunun diyalog ve istişarenin uyuşmazlıkların çözümünde doğru yol olduğunu kanıtladığını kaydetti.

Çin'in adil ve hakkaniyetli bir tutum benimsediğini vurgulayan sözcü, Kamboçya ile Tayland'ın iletişimi artırarak farklılıklarını uygun şekilde çözme çabalarını desteklediklerini ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümü için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini bildirdi.

Tayland ve Kamboçya, dün Kuala Lumpur'da yürüttükleri görüşmelerde 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının uygulanması için 13 noktada anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Görüşmede Çin, ABD ve Malezya'dan yetkililer de gözlemci olarak yer almıştı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.