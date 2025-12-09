Çin: Kamboçya ve Tayland, Sınırda Çatışmaların Artmasını Önlemek İçin İtidalli Davranmalı

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Kamboçya ve Tayland'a sınırdaki durumun daha da tırmanmasını önlemek üzere itidalli davranma çağrısında bulundu.

Guo salı günkü basın toplantısında, Kamboçya ile Tayland arasında kısa süre önce sınırda yaşanan çatışma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kamboçya ve Tayland'ın dostu ve yakın komşusu olarak, iki tarafın orta noktada buluşmasını temenni ettiklerini belirten Guo, "Çin, kendi yöntemleriyle gerilimi azaltma ve durumu yatıştırmada yapıcı rol oynamaya devam edecektir" dedi.