Haberler

Çin: Kamboçya-Tayland Sınır Çatışmalarının Yatıştırılması İçin Çaba Gösterilmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu. Sözcü Guo Jiakun, Çin'in barış görüşmeleri için arabuluculuk yapmaya devam edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Kamboçya ile Tayland arasında devam eden sınır çatışmalarına ilişkin olarak, gerilimin bir an önce düşürülmesi için azami itidal gösterilmesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü önlemin alınması çağrısında bulundu.

Kamboçya-Tayland sınır çatışması, iki tarafın ortak barış bildirisi imzalamasından iki aydan kısa bir süre sonra, 7 Aralık'tan bu yana yeniden alevlenmiş durumda.

Guo pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Kamboçya ve Tayland'ın dost ve komşu bir ülkesi olan Çin'in sınırdaki gelişmeleri yakından takip ettiğini, çatışmaların yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerini ilettiğini ifade etti.

Sözcü, birbirinden ayrılması mümkün olmayan bu iki komşu ülke için en önemli önceliklerin ateşkesin sağlanması, çatışmanın sona erdirilmesi ve sivillerin korunması olduğunu vurguladı.

Kamboçya-Tayland sınır çatışmasının başlamasından bu yana Çin'in ilgili iki ülkenin talepleri doğrultusunda çok sayıda kanal ve düzeyde her iki tarafla yakın iletişim halinde olduğunu belirten Guo, Çin'in barış görüşmeleri için aktif arabuluculuk yapmaya devam ettiğini, diyalog için gerekli koşulları oluşturmaya ve bir platform sağlamaya çalıştığını söyledi.

Sözcü ayrıca, Çin'in iki ülke arasındaki doğrudan diyalog ve istişareleri, ASEAN'ın ve özellikle Malezya'nın barış görüşmelerini teşvik etmeye yönelik çabalarını ve ASEAN çerçevesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunmasını desteklediğini ifade etti.

Guo, "Barış görüşmelerini teşvik etmek, ateşkesin sağlanmasında ve Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmanın sona ermesinde yapıcı bir rol oynamak ve kendi yöntemimizle barışın yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak üzere her türlü çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
title