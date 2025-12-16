Çin: Kamboçya-Tayland Sınır Çatışmalarının Yatıştırılması İçin Çaba Gösterilmeli

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Kamboçya ile Tayland arasında devam eden sınır çatışmalarına ilişkin olarak, gerilimin bir an önce düşürülmesi için azami itidal gösterilmesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü önlemin alınması çağrısında bulundu.

Kamboçya-Tayland sınır çatışması, iki tarafın ortak barış bildirisi imzalamasından iki aydan kısa bir süre sonra, 7 Aralık'tan bu yana yeniden alevlenmiş durumda.

Guo pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Kamboçya ve Tayland'ın dost ve komşu bir ülkesi olan Çin'in sınırdaki gelişmeleri yakından takip ettiğini, çatışmaların yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerini ilettiğini ifade etti.

Sözcü, birbirinden ayrılması mümkün olmayan bu iki komşu ülke için en önemli önceliklerin ateşkesin sağlanması, çatışmanın sona erdirilmesi ve sivillerin korunması olduğunu vurguladı.

Kamboçya-Tayland sınır çatışmasının başlamasından bu yana Çin'in ilgili iki ülkenin talepleri doğrultusunda çok sayıda kanal ve düzeyde her iki tarafla yakın iletişim halinde olduğunu belirten Guo, Çin'in barış görüşmeleri için aktif arabuluculuk yapmaya devam ettiğini, diyalog için gerekli koşulları oluşturmaya ve bir platform sağlamaya çalıştığını söyledi.

Sözcü ayrıca, Çin'in iki ülke arasındaki doğrudan diyalog ve istişareleri, ASEAN'ın ve özellikle Malezya'nın barış görüşmelerini teşvik etmeye yönelik çabalarını ve ASEAN çerçevesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunmasını desteklediğini ifade etti.

Guo, "Barış görüşmelerini teşvik etmek, ateşkesin sağlanmasında ve Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmanın sona ermesinde yapıcı bir rol oynamak ve kendi yöntemimizle barışın yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak üzere her türlü çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.