Çin, Kamboçya-Tayland İlişkilerinde Ateşkesi Destekleyecek

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ASEAN'ın barış görüşmelerine yönelik çabalarını desteklemeye ve Kamboçya-Tayland ilişkilerinin düzelmesi için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini söyledi.

Kamboçya ve Tayland arasında Malezya'da 4-7 Ağustos tarihlerinde Genel Sınır Komitesi toplantısı yapılacağı ve Çin'in bu toplantının 7 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü oturumuna davet edildiği bildirildi.

Guo salı günü konuya ilişkin medyadan gelen soru üzerine Çin, Kamboçya ve Tayland arasında 30 Temmuz'da yapılan gayri resmi görüşmenin başarıyla sonuçlanmasından bu yana Kamboçya-Tayland sınırında herhangi bir çatışma yaşanmadığını, bölgedeki tansiyonun düşmeye başladığını ve iki ülke arasındaki ateşkesin kademeli olarak uygulamaya geçirildiğini ifade etti.

İki ülkenin, ASEAN dönem başkanı Malezya'nın aktif koordinasyonunda, ateşkesin izlenmesi için ayrıntılı bir mekanizma geliştirilmesi konusunda çeşitli kanallar aracılığıyla çok katmanlı iletişim kurmak üzere Genel Sınır Komitesi toplantısı düzenlediğini belirten Guo, bunun çatışmaların etkili ve sürdürülebilir şekilde sona ermesine katkıda bulunacağını söyledi. Sözcü, "Çin bu adımı takdir edip memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Guo, Kamboçya ve Tayland'ın isteği doğrultusunda Çin'in iki ülke, Malezya ve diğer bölge ülkeleriyle aktif olarak yakın iletişimde kaldığını, ateşkes zeminini güçlendirdiğini, iletişim ve diyaloğu teşvik ettiğini ve durumun yatışmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Sözcü, "Çin, ASEAN'ın barış görüşmelerine yönelik çabalarını desteklemeye devam edecek, adil ve tarafsız bir tutum sergileyecek ve Kamboçya-Tayland ilişkilerinin düzelmesi için kendi yöntemleriyle yapıcı rol oynayacak" dedi.