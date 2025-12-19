Çin: Kamboçya ile Tayland Arasında Barışın Yeniden Tesisine Yönelik Desteğimizi Sürdüreceğiz

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya ile Tayland arasında barışın yeniden tesisinin teşvik edilmesinde yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kamboçya-Tayland sınırındaki çatışmayla ilgili son gelişmeler hakkında Wang'a bilgi veren iki bakan, gerilimi azaltma ve ateşkesi sağlama konusunda istekli olduklarını dile getirdi.

Wang ise Kamboçya ve Tayland'ın dostu ve yakın komşusu olarak iki ülkenin askeri çatışmaya girmesini istemediklerini ve çatışmalarda sivil kayıpların yaşanmasından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Son çatışmanın öncekilerden çok daha şiddetli olduğuna dikkat çeken Wang, çatışmaların devam etmesinin hem her iki tarafa da zararlı olduğunu hem de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkeler arasındaki birliği zedelediğini belirtti. Wang, en önemli önceliğin, kararlı adımlar atmak, mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlamak, daha fazla kayıp yaşanmasını önlemek ve karşılıklı güveni yeniden inşa etmek olduğunu vurguladı.

Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır anlaşmazlığı konusunda tarafsız ve adil bir yaklaşım sergilediklerini ifade eden Wang, barış görüşmelerini aktif olarak teşvik ettiklerini ve ASEAN'ın arabuluculuk çabalarını desteklediklerini kaydetti.

Wang, Çin Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Özel Temsilcisi'nin, Kamboçya ile Tayland arasında mekik diplomasisi yürütmek üzere iki ülkeye ziyaretlerde bulunacağını ifade etti.

Wang, Kamboçya ve Tayland'ın, Çin projelerinin ve Çinli personelin güvenliğinin sağlanmasında etkin önlemler almasını ve bazı tarafların yanlış bilgi yayma ve Çin ile bu iki ülke arasındaki dostane ilişkileri karalama girişimlerine karşı teyakkuzda olmasını beklediklerini söyledi.

Sokhonn ve Sihasak ise Çin'in arabuluculuk yapma ve diyaloğu teşvik konusundaki objektif ve dengeli tutumunu büyük takdirle karşıladıklarını belirtti. Çin'in özel temsilcisinin mekik diplomasisi yürütmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Sokhonn ve Sihasak, gerginliğin azaltılması ve barışın yeniden tesis edilmesinde Çin'in daha önemli bir rol oynaması temennilerini dile getirdi.