Çin, Kamboçya'daki Hazır Giyim Sektörünün En Büyük Hammadde Tedarikçisi Olmayı Sürdürüyor

PUNOM PEN, 22 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, ülkedeki hazır giyim endüstrisinin en büyük hammadde tedarikçisinin Çin olduğunu söyledi.

PUNOM PEN, 22 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, ülkedeki hazır giyim endüstrisinin en büyük hammadde tedarikçisinin Çin olduğunu söyledi.

Başbakan Hun Sen başkent Punom Pen'deki Vanda Enstitüsü'nde Çarşamba günü yaklaşık 4.700 öğrencinin katıldığı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Hazır giyim üreticisi bir ülke olarak kumaşların yüzde 80'inden fazlasını Çin'den ithal ediyoruz" dedi.

"Kamboçya giysi üretmek için Çin'den hammadde alıyor ve diğer ülkelere hazır ürün ihraç ediyor" diyen Başbakan Hun Sen, iki ülke arasındaki yakın ilişki sayesinde Çin'in Kovid-19 pandemisi döneminde bile Kamboçya'ya zamanında hammadde tedarik ettiğini belirterek Çin'e övgüde bulundu.

Hazır giyim sektörü Kamboçya'nın en büyük döviz girdisini oluştururken, çoğunluğu kadın olmak üzere yerel halka yüz binlerce istihdam sağlıyor.

Kamboçya Gümrük ve Vergi Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Güneydoğu Asya ülkesi 2022 yılında 9,03 milyar ABD doları değerinde hazır giyim ürünü ihraç ederek, ülkenin 22,48 milyar dolarlık toplam ihracatının yüzde 40,1'ini oluşturdu.