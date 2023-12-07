Çin, Kamboçya'da deniz üssüne donanma gemilerini demirledi

Çin, Kamboçya'nın Tayland Körfezi'ndeki Ream Deniz Üssü'ne donanma gemilerini demirleyen ilk ülke oldu. Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, sosyal medya platformu Facebook'ta paylaştığı görüntülerle bu durumu duyurdu. Çin'in bölgedeki askeri varlığına ilişkin endişeler artarken, ABD ve bölge ülkeleri şeffaflık talep ediyor.

PHNOM Çin, Kamboçya'nın Tayland Körfezi'ndeki Ream Deniz Üssü'ne donanma gemilerini demirleyen ilk ülke oldu.

Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, 3 Aralık'ta sosyal medya platformu Facebook'ta, en az iki Çin donanma gemisinin deniz üssüne demirlediği görüntülerin yer aldığı paylaşım yaptı.

Bakan Tea'nın deniz üssündeki çalışmaları ve ülke donanmasının yapacağı eğitimin hazırlıklarını teftiş etmek üzere üsse geldiği belirtilirken, paylaşılan fotoğraflarda Kamboçyalı yetkililerle Çin'in Phnom Penh Büyükelçisi Wang Wentian'ın bir arada olduğu görüldü.

Planet Labs PBC şirketinin sağladığı uydu görüntülerini inceleyen Associated Press (AP), üsse demirlemiş görünen iki Çin gemisinin Bakan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla örtüştüğünü ortaya koydu.

AP haberinde, büyüklükleri ele alındığında her iki geminin de Tip 056 Çin korvetleri olabileceği aktarıldı.

ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliğinden AP'ye yapılan yazılı açıklamada, ABD ve bölge ülkelerinin, söz konusu projenin amacı, niteliği, kapsamının yanı sıra Çin ordusunun projenin inşasında ve sonrasında oynadığı rol hususunda şeffaf olunmadığı yönünde endişeleri bulunduğu belirtildi.

Donanma üssü iddiası

Washington Post gazetesinin "Batılı yetkililere" dayandırdığı 7 Haziran 2022 tarihli haberde, Çin'in kendi ordusuna münhasır olacak şekilde Kamboçya'da askeri üs inşa edeceği öne sürülmüştü.

Haberde iki ülkenin de iddiaları reddettiği ancak bu girişimi gizlemek için olağanüstü önlemler aldığı ifade edilmişti.

Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün temel atma töreni 8 Haziran 2022'de Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Phnom Penh Büyükelçisi Vang Vıntien ve ABD askeri ataşesinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

ABD, tersane, gemi rıhtımı, hastane, atölye ve resepsiyon binasından müteşekkil üssün projesinin şeffaf yürütülmediği ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

Tayland Körfezi kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın, stratejik bir konumda yer alıyor.

Çin'in kendi kıyıları ve kara suları dışında yalnızca Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de askeri üssü bulunuyor ancak Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla deniz aşırı bir askeri ağ kurmaya çalıştığı iddia ediliyor.