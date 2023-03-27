Çin Kalkınma Komisyonu Başkanı: Çin'in Ekonomik Potansiyeli Yatırımcılara Daha Fazla Fırsat Sunuyor

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin ekonomisinin muazzam potansiyeli ve sağlam gelişiminin yerli ve yabancı yatırımcılar için geniş işbirliği alanı ve gelişme fırsatları sağlayacağını söyledi.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin ekonomisinin muazzam potansiyeli ve sağlam gelişiminin yerli ve yabancı yatırımcılar için geniş işbirliği alanı ve gelişme fırsatları sağlayacağını söyledi.

Zheng, Pazar günü, devam etmekte olan Çin Kalkınma Forumu 2023 sırasında yaptığı konuşmasında "Çin'e yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır" dedi.

Geçen on yılda Çin'in ekonomik hacminin yeni bir düzeye ulaştığını ve ekonomik yapısının optimize edildiğini kaydeden Zheng, bu yılın başından bu yana Çin ekonomisinin büyümeye yönelik daha güçlü itici güçleriyle toparlanmaya devam ettiğini vurguladı.

Zheng ileriye bakıldığında Çin ekonomisinin güçlü bir dayanıklılığı, büyük potansiyeli ve canlılığı olduğunu ve uzun vadeli büyüme için sağlam ekonomik temellerin değişmediğini söyledi.

Zheng iç talebi genişletmek, yenilik odaklı kalkınmayı sürdürmek, reform ve dışa açılmayı kapsamlı şekilde derinleştirmek, kentsel-kırsal kalkınmayı koordine etmek ve hem kalkınmak hem de güvenliği sağlamak için çaba gösterileceğini de sözlerine ekledi.

Zheng, Çin'in, yüksek standartlı bir piyasa sistemi oluşturmak, yabancı yatırımla ilgili oluşturduğu negatif listeyi uygun şekilde kısaltmak, yabancı sermayeli işletmelere de ulusal sermayeliler gibi davranmak ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek için daha fazla çaba göstereceğini söyledi.