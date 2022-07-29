Çin Kalkınma Bankası, Yangtze Nehri Korumasını Desteklemek İçin Tahvil İhraç Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Kalkınma Bankası, Yangtze Nehri Korumasını Desteklemek İçin Tahvil İhraç Etti

Çin Kalkınma Bankası, Yangtze Nehri Korumasını Desteklemek İçin Tahvil İhraç Etti

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) - Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, Yangtze Nehri havzasındaki ekolojik sistemin korunması ve iyileştirilmesi için 12 milyar yuan (yaklaşık 1,78 milyar ABD doları) değerinde yeşil tahvil çıkardı.

 - Güncelleme:

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) - Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, Yangtze Nehri havzasındaki ekolojik sistemin korunması ve iyileştirilmesi için 12 milyar yuan (yaklaşık 1,78 milyar ABD doları) değerinde yeşil tahvil çıkardı.

Toplanan fonlar, su kirliliğinin arıtılması, tarımsal ve kırsal çevrenin iyileştirilmesi ile su kaynaklarının korunması gibi yeşil projeleri desteklemek amacıyla kullanılacak.

Bu projelerin, karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 394.000 ton ve standart kömür tüketimini yılda 168.800 ton azaltmaya yardımcı olabileceği tahmin ediliyor.

Üç yıl vadeli ve yüzde 2,15 faiz oranlı tahviller bankalararası tahvil piyasasında ihraç edildi.

Kredi kuruluşu şimdiye kadar 144 milyar yuan değerinde yeşil tahvil ihraç etti.

Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title