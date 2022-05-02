Çin Kalkınma Bankası, Ülkenin Lojistik Sistemindeki İlerlemeleri Desteklemek İçin 21,1 Milyar Yuan Değerinde Kredi Verdi

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kurumsal bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, ilk çeyrekte ülkenin lojistik sistemini desteklemek için 21,1 milyar yuan (yaklaşık 3,19 milyar ABD doları) kredi dağıttı. Bankadan yapılan açıklamada, kredilerin ulusal lojistik merkezleri, soğuk zincir lojistik üsleri ile uluslararası lojistik tedarik zincirlerinin inşasına gittiği kaydedildi. Örneğin, bankanın Shenzhen şubesi finansal zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak ve bu sayede salgın önleme malzemelerinin, aşıların ve hayatın idamesine dair malzemelerin taşınmasında önemli bir rol oynamaya devam edebilmesi için teslimat devi SF Express'e ilk çeyrekte 700 milyon yuan kredi verdi. Banka, bir sonraki adımda ülkenin modern lojistik sisteminin inşasını desteklemek için daha incelikli ve esnek mali hizmetler sunma taahhüdünde bulundu.

Xinhua / Güncel