Çin Kalkınma Bankası Temiz Enerji İçin Kredi Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından Çin Kalkınma Bankası, bu yılın ilk üç çeyreğinde enerji sektörünün gelişimine yönelik mali desteğini artırdı.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından Çin Kalkınma Bankası, bu yılın ilk üç çeyreğinde enerji sektörünün gelişimine yönelik mali desteğini artırdı.

Banka; temiz enerji gelişimini, enerji arz garantisini, temiz ve verimli kömür kullanımını desteklemek için Ocak ve Eylül ayları arasında enerji sektörüne 406,9 milyar yuan (yaklaşık 57,2 milyar ABD doları) kredi verdi.

Yeşil ve düşük karbonlu enerji geçişini güçlü bir şekilde desteklemek amacıyla toplam kredi miktarının 248 milyar yuanı temiz enerji kredisi olarak verildi.

Banka geçen yıl Eylül ayında enerji arzını garanti altına almak için özel krediler oluşturmuştu. Bu kapsamda bu Eylül sonu itibarıyla verilen kredi miktarı toplam 214,3 milyar yuan oldu.