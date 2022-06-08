Çin Kalkınma Bankası Tarımı Desteklemek İçin 30,6 Milyar Yuan Kredi Sağladı - Haberler

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Çin Kalkınma Bankası Tarımı Desteklemek İçin 30,6 Milyar Yuan Kredi Sağladı

Xinhua - Güncel
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Çin Kalkınma Bankası Tarımı Desteklemek İçin 30,6 Milyar Yuan Kredi Sağladı

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önde gelen politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası (CDB), ülkenin tarım sektörünü desteklemek için ilk beş ayda 30,6 milyar yuan (yaklaşık 4,59 milyar ABD doları) kredi sağladı.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önde gelen politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası (CDB), ülkenin tarım sektörünü desteklemek için ilk beş ayda 30,6 milyar yuan (yaklaşık 4,59 milyar ABD doları) kredi sağladı. CDB, kredilerin tarımsal altyapı inşaatına, tohum endüstrisine ve kırsal sektörlere katkı sağlamak için verildiğini bildirdi. Banka bir sonraki adımda, Çin'in tahıl güvenliğini ve önemli çiftlik ürünlerinin tedarikini sağlamak amacıyla finansal hizmetlerden ve ürünlerden daha iyi yararlanma taahhüdünde bulundu. 1994 yılında kurulan CDB, büyük ulusal projelere ve kalkınma stratejilerine finansman sağlamak üzere tasarlandı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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