Çin Kalkınma Bankası, tarihi ve kültürel şehir, kasaba ve köylerin korunması için yaklaşık 2,53 milyar dolarlık kredi tahsis ettiğini açıkladı. Bu krediler, Suzhou kenti ve Yangzhou antik kenti gibi projeleri desteklemektedir.

Çin Kalkınma Bankası Tarihi ve Kültürel Mirası Desteklemek İçin 2,53 Milyar Dolar Kredi Tahsis Etti

önetici Bahçesi görülüyor, 5 Nisan 2023. 2.500 yıldan uzun bir geçmişe sahip Suzhou kenti, meşhur bir Çin deyişinde yeryüzündeki cennet olarak anılıyor. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası bu yıl tarihi ve kültürel şehir, kasaba ve köylerin korunması için yaklaşık 18 milyar yuan (yaklaşık 2,53 milyar ABD doları) kredi tahsis ettiğini açıkladı.

Bankanın verdiği bilgiye göre söz konusu krediler, tarihi ve kültürel Suzhou kentinin yüksek kalitede korunması, tanıtılması ve kullanılması projesi ile Yangzhou antik kenti Küçük Qinhuai Nehri koruma ve yenileme projesi gibi bir dizi girişimi destekledi.

Çin Kalkınma Bankası'nın tarihi ve kültürel şehir, kasaba ve köylerin korunmasına tahsis ettiği krediler bu yılın Kasım ayı sonu itibarıyla 65 milyar yuanı aştı.

Banka yetkilileri, bankanın eyalet yönetimleri, bankalar ve işletmeler arasındaki iletişim ve işbirliğini derinleştireceğini, ayrıca tarihi ve kültürel koruma ile mirası destekleyen kilit projeler için bir veri tabanı oluşturma olanaklarını araştıracağını bildirdi.