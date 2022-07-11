Çin Kalkınma Bankası Su Koruma Projeleri İçin Kredi Desteğini Artırdı - Haberler

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Çin Kalkınma Bankası Su Koruma Projeleri İçin Kredi Desteğini Artırdı

Xinhua - Güncel
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Çin Kalkınma Bankası Su Koruma Projeleri İçin Kredi Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası, bu yılın başından itibaren su koruma tesislerinin inşası için mali desteğini artırdı.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası, bu yılın başından itibaren su koruma tesislerinin inşası için mali desteğini artırdı. Bankaya göre, yılın ilk yarısında su koruma projelerinin inşası için toplam 53,4 milyar yuan (yaklaşık 8 milyar ABD doları) değerinde kredi verildi ve istikrarlı büyüme devam etti. Banka, Mayıs ayından bu yana su tasarrufu projeleri için kredileri artırdı. Mayıs-Haziran ayları arasında su koruma tesisleri yapılan bölgeye 26,4 milyar yuan kredi aktarıldı. Bu miktar, su koruma projelerine yönelik yılın ilk altı ayında verilen toplam kredilerin yarısını oluşturuyor. Genellikle büyük yatırım hacmine sahip, uzun inşaat süresi gerektiren ve kamu yararına olan su koruma projeleri için banka özel krediler oluşturdu ve bu kredilerin miktarı, vadesi ve faiz oranları açısından destekleyici tedbirler sundu. Çin merkez bankası da geçen ay finansal kurumları, su kaynakları yetkilileri ve işletmeleri ile işbirliği yapmaya ve ekonomik büyümeyi desteklemek için su koruma altyapısının yapımına yönelik etkin yatırımları artırmaya çağırmıştı.

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Xinhua / Güncel

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