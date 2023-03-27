Çin Kalkınma Bankası'ndan Tarım Arazilerinin Kalkınmasına Yönelik Özel Kredi Programı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in kurumsal bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, ülkedeki tarım altyapısını modernize etme ve tarım arazilerinin kalkınmasını destekleme amaçlı özel bir kredi programı oluşturmaya karar verdi.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in kurumsal bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, ülkedeki tarım altyapısını modernize etme ve tarım arazilerinin kalkınmasını destekleme amaçlı özel bir kredi programı oluşturmaya karar verdi.

Bankaya göre, özel program 2030 yılına kadar 40 milyon mu'dan fazla (yaklaşık 2,67 milyon hektar) araziye finansman desteği sağlayacak.

Banka, söz konusu kararla, önemli tarım ürünleri arzının sağlanması ve tarımsal modernizasyonun hızlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Programın sağlayacağı fonların kullanılacağı alanlar arasında yeni yüksek standartlı tarım arazilerinin geliştirilmesi, mevcut tarım alanlarının iyileştirilmesi ile bilişim teknolojisinin sektörde uygulanmasının desteklenmesi bulunuyor.

Banka ayrıca, gelecekte tarım arazilerinin kalkınmasını destekleme amaçlı kalkınmaya yönelik finansal araçlardan yararlanma ve daha elverişli kredi politikaları uygulamaya yönelik çabaları sürdürme sözü verdi.