Çin Kalkınma Bankası, Kırsaldaki Canlanmayı Artırmak İçin 8 Milyar Yuan Tutarında Tahvil Çıkardı - Haberler

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Çin Kalkınma Bankası, Kırsaldaki Canlanmayı Artırmak İçin 8 Milyar Yuan Tutarında Tahvil Çıkardı

Xinhua - Güncel
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Çin Kalkınma Bankası, Kırsaldaki Canlanmayı Artırmak İçin 8 Milyar Yuan Tutarında Tahvil Çıkardı

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, kırsalın canlanmasına yardımcı olmak için toplam 8 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) tutarında finansal tahvil çıkardı.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, kırsalın canlanmasına yardımcı olmak için toplam 8 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) tutarında finansal tahvil çıkardı. Bankaya göre, toplanan fonlar güzel kırsal alanların, kırsal altyapının ve kamu hizmetlerinin kurulmasını desteklemek için kredi olarak kullanılacak. Beş yıl vadeli ve yüzde 2,58 faiz oranlı tahviller bankalar arası tahvil piyasasında ihraç edildi. Tahvillere 5,94 kat talep geldi. Banka, şimdiye kadar, toplam değeri yaklaşık 18 milyar yuan olan kırsal canlandırma temalı finansal tahviller çıkardığını ve gelecekte de kilit projelerin inşasını kolaylaştırmak için belirli kırsal canlandırma alanlarına odaklanan özel tahviller çıkaracağını belirtti.

Xinhua / Güncel

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