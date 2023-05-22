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Çin Kalkınma Bankası, Çin-Orta Asya İşbirliğine Yönelik Desteğini Artırdı

Çin Kalkınma Bankası, Çin-Orta Asya İşbirliğine Yönelik Desteğini Artırdı

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BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, Çin-Orta Asya işbirliğinin derinleştirilmesine destek olmak üzere finansal desteğini artırdı.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, Çin- Orta Asya işbirliğinin derinleştirilmesine destek olmak üzere finansal desteğini artırdı.

Banka, ekonomi, ticaret, yatırım, ulaştırma, tarım, enerji, kaynaklar ve altyapı gibi alanlarda Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki projeleri desteklemek üzere 10 milyar yuanlık (yaklaşık 1,43 milyar ABD doları) özel bir kredi oluşturdu.

Orta Asya, Çin Kalkınma Bankası'nın uluslararası operasyonlarını başlattığı ilk bölgeler arasında yer alıyor.

2022 yılı sonu itibariyle Çin Kalkınma Bankası, Orta Asya ülkelerinde enerji ve kaynaklar, altyapı ve ulaştırma gibi alanlarda 134 projeye destek sağladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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