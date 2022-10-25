Çin, Kadın Futboluna İlişkin Reform ve Kalkınma Planını Açıkladı

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin, kadın futbolunu yeniden canlandırmak için kapsamlı bir reform ve kalkınma planı açıkladı ve projenin 2035 yılına kadar olan takvimini belirledi.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin, kadın futbolunu yeniden canlandırmak için kapsamlı bir reform ve kalkınma planı açıkladı ve projenin 2035 yılına kadar olan takvimini belirledi.

2022'den 2035'e kadar olan dönemi kapsayan planda, sırasıyla 2025, 2030 ve 2035'e kadar ulaşılması gereken üç aşamalı hedefler belirlendi. 2031 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma teklifi ise son aşama için belirlenen hedeflerden biri.

Plan, Çin Devlet Spor İdaresi, Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çin Futbol Federasyonu (CFA) tarafından Pazartesi günü ortaklaşa açıklandı.

Plan ile nitelikli bir yönetim sistemi, büyük ölçüde yetişmiş bir milli takım, gençler için eğitim ve rekabet sistemi, kampüslerde sporun daha da geliştirilmesi, bir grup deneyimli teknik direktör ve ülkede kadın futbolunun popüler olmasını sağlamak da dahil olmak üzere yedi alan hedefleniyor.

Plana göre, Çin 2025 yılına kadar ilk üç ligde mücadele eden 50 takımla kadın futbol ligi sistemini sürekli olarak iyileştirecek ve CFA ile yerel yönetimler tarafından ortaklaşa 30 gençlik eğitim merkezi kurulacak. Milli takımının 2023 Dünya Kupası ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk sekize girmesi bekleniyor.

Takımın 2030'a kadar, Asya'da birinci sınıf kadro ve dünyanın bir numaralı dinamosu olarak sahip olduğu başarıyı sürdürmesi ve 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nda son dörde kadar yükselmesi hedefleniyor.

Çin 2035'e kadar, kadın futbolcu nüfusunu büyük ölçüde artırarak, lig karşılaşmalarının dünya standartlarında yönetimiyle bu sporu kadınlar için popüler hale getirecek. Milli takımın hem 2031 Dünya Kupası'nda hem de 2032 Olimpiyat Oyunları'nda ilk üçe girmesi bekleniyor.