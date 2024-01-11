Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uydu fırlattı

JİUQUAN, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 11.52'de fırlatılan Tianxing-1 02 uydusu, önceden belirlenmiş yörüngesine girdi.

Uydu esas olarak uzay ortamı tespiti gibi deneyler için kullanılıyor.

Fırlatma merkezine göre bu, Kuaizhou-1A roket serisinin 26. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.