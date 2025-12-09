Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Yaogan-47 uzaktan algılama uydusu, Uzun Yürüyüş-4B roketi ile başarıyla yörüngesine yerleştirildi.
JİUQUAN, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Yaogan-47 uzaktan algılama uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi, 9 Aralık 2025.
Salı günü Beijing saatiyle 11.41'de fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel